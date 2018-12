Capturan ejemplar de viuda negra en provincia central de Cuba

Un arácnido venenoso con características de Viuda Negra, fue capturado, este miércoles, en la antigua fábrica de papel Panchito Gómez Toro, de Jatibonico, en Sancti Spíritus.

La doctora Lidia Hernández, de la Unidad Municipal de Higiene y Epidemiología, indicó que el insecto reúne todas las características anatómicas de la especie que habita en las regiones templadas o cercanas a ambos polos del planeta.

Precisó Hernández que se adoptaron las medidas requeridas y fueron fumigadas con insecticidas todas las pacas, aunque advirtió que se debe estar vigilante, pues esta especie se reproduce con celeridad.

Según la bibliografía la picadura de esta araña puede provocar necrosis del tejido y severas complicaciones respiratorias que ponen en riesgo la vida de sus víctimas, y su mordedura es muy temida porque su veneno es 15 veces más potente que el de la serpiente de cascabel.

(Visited 1 times, 2 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.