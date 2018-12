Avanza reconstrucción de consultorios médicos

La doctora María Elena Soto, jefa del departamento de Atención Primaria de Salud del Ministerio de Salud Pública, anunció que más de mil 200 consultorios del Médico y Enfermera de la Familia han sido intervenidos constructivamente en todo el país.

En la comisión de Salud y Deportes de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Soto aseveró que además se intervinieron 244 policlínicos con más de mil objetos de obra.

El propósito de los consultorios médicos es resolver el 70 por ciento de los problemas de salud de la población, sin embargo el programa está afectado porque, según precisó la funcionaria, existen provincias con déficit de locales como La Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Guantánamo.

En abril pasado, el Ministerio de Salud Pública aprobó un plan de medidas para el perfeccionamiento de ese programa que ha incidido de forma notable en la mortalidad infantil.

