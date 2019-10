Respaldo a Venezuela en Bakú ratifica solidaridad internacional

Bakú, Azerbaiyan.- El respaldo de 120 naciones en la 18va Cumbre del Movimiento de Países No Alineados ratifica hoy los esfuerzos de Venezuela durante la presidencia del organismo, en pos de fomentar la solidaridad internacional.

Al concluir este viernes la primera jornada de deliberaciones del evento, que se celebra en Azerbaiyán, el presidente venezolano Nicolás Maduro expresaba su orgullo por defender la verdad del pueblo.

Tras entregar la presidencia pro témpore de la organización a su homólogo azerí Ilham Aliyev, para los próximos 3 años, Maduro reafirmó el compromiso de su Gobierno con la Agenda 2039 de Naciones Unidas, para avanzar hacia el desarrollo pleno del país.

Destacó las metas alcanzadas por la nación sudamericana durante el ejercicio de su mandato, como afianzar la cohesión de los países miembros y avanzar en el proceso de revitalización del movimiento.

