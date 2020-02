Reparan terminal de Ómnibus Nacionales de Santa Clara

Villa Clara, Cuba. – Obreros de la Empresa de Calderas de Camagüey emprenden labores de reparación en los techos de la terminal de Ómnibus Nacionales de Santa Clara.

José Alejandro Morales González, jefe de la estación de Ómnibus Nacionales en Santa Clara informó que se estima que los trabajos en el salón principal de la entidad, duren, aproximadamente dos meses.

El funcionario explicó, que aunque no se trata de una remodelación total de la estructura, se mejorará la ventilación dentro del salón de espera a partir de la incidencia de aire natural, por la posición del falso techo y la colocación de varios ventiladores.

Durante el período de trabajos, los salones de Víazul y venta de boletines se mantendrán en su sede habitual; mientras, el resto de las funciones se traslada a la terminal de Ómnibus Intermunicipal.

