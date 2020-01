Recordarán en Ciego de Ávila paso de la Caravana de la Libertad hace 61 años

Ciego de Ávila, Cuba.- Como hace 61 años, el pueblo de Ciego de Ávila ratificará este domingo su compromiso con la Patria, al reeditar el paso por esa provincia de la Caravana de la Libertad.

Jóvenes destacados protagonizarán el recorrido con banderas cubanas y del Movimiento 26 de julio, que se trasladarán por la carretera central, hasta la intersección de la calle Maceo, donde se efectuará el acto conmemorativo.

Estarán presentes en la rememoración, integrantes de las columnas invasoras y otros combatientes, así como los máximos dirigentes de la provincia y miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior.

Al repetir el paso de la Caravana de la Libertad por Ciego de Ávila, el pueblo de esa provincia patentizará su fidelidad a la Revolución con la convicción que el país seguirá su andar victorioso por el socialismo.

