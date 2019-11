Perdieron los líderes en la pelota cubana

La Habana, Cuba. – Los equipos de arriba en la tabla de posiciones perdieron este lunes en la Serie Nacional de Béisbol; los líderes camagüeyanos perdieron 6 anotaciones por una contra los habaneros; el éxito fue a la cuenta de Bryan Chi.

Dos refuerzos asumieron protagonismo en la lomita cienfueguera, César García y Miguel Lahera guiaron la victoria 5 carreras por 2 ante los matanceros, frenados luego de 6 triunfo seguidos; Richel López jonroneó por los ganadores.

Las Tunas dominó el primer choque frente a Santiago 11 carreras por 7; Danel Castro y Rafael Viñales conectaron vuelacercas por los tuneros; Wilson Paredes se llevó el crédito, José Ángel García el salvamento.

Y este martes sube la presión en el Premier 12, la selección nacional debuta ante Canadá, a las 10:00 de la noche, hora de Cuba; junto a México clasificó a la segunda ronda Estados Unidos que venció 10 carreras por 8 a Dominicana.

