Votar en el referendo significa continuidad

Este derecho ciudadano que hoy ejercemos fue resultado de una consulta popular amplia, sobre todo de los trabajadores, en la cual se dieron opiniones, para perfeccionar la Carta Magna, afirmó Ulises Guilarte de Nacimiento, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido.

Al ejercer su voto en el colegio electoral número 2, circunscripción 5 en Playa, el secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, CTC, agregó que al votar por la nueva Constitución damos un mensaje de reafirmación revolucionaria a los enemigos.

Señaló Guilarte de Nacimiento que en el texto hay un amplio diapazón de beneficios para los trabajadores como el derecho al empleo, a la seguridad social, todo ello garantizado por el socialismo.

En esta votación no solo se defienden nuestros derechos, puntualizó Guilarte de Nacimiento, sino la soberanía e independencia que nos legaron Martí y Fidel y ello significa continuidad.

