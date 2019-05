Villaclareñas en proceso 60 aniversario de la FMC

Las villaclareñas fueron convocadas al proceso 60 Aniversario de la Federación de Mujeres Cubanas, FMC, en el Pleno de esa organización en Villa Clara.

En la reunión Teresa Amarelle Boué, máxima dirigente de esa asociación en el país, precisó que corresponde ahora responder a las inquietudes de las federadas en el X Congreso, para convertir ese movimiento en la fuerza que está pidiendo la máxima dirección del país.

Durante el intercambio sostenido en Villa Clara, la secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, expresó que el proceso X Congreso comenzará en junio, y tendrá como lema Haciendo Revolución sobre la marcha.

Asimismo, la máxima dirigente de la FMC en la provincia, Mailín Díaz, dijo que corresponde ahora instrumentar los objetivos del Congreso y desarrollarlos en plenos municipales, donde se propondrán nuevas tareas.



