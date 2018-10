Vientos del huracán Michael afectan a la Isla de la Juventud

Nueva Gerona, I. Juventud. – Los vientos generados por huracán Michael, provocaron afectaciones al 70 por ciento del servicio eléctrico en la Isla de la Juventud, dijo René Alemán, director de la empresa en esa insula al sur de Cuba.

El directivo comentó que ramas derribadas por las rachas de vientos ocasionaron averías en las líneas de alto voltaje que interrumpieron esas prestaciones a parte de la población local y al cierre de esa información aseguró que ya se resarció el 30 por ciento de los daños.

Apuntó Alemán que en cuanto mejore la situación del tiempo los linieros trabajarán en el restablecimiento de ese servicio en el menor tiempo posible .

Según los reportes de la Oficina de Metereología en la Isla de la Juventud, el cielo se mantendrá mayormente nublado con la ocurrencia de numerosas lluvias y chubascos acompañados de tormentas eléctricas, asociados a las bandas de alimentación del huracán Michael.

