Venezuela no será más nunca colonia de nadie, afirma embajador (+Fotos)

La Habana, Cuba. – El embajador de Venezuela en Cuba, Adán Chávez, afirmó en La Habana que su país más nunca será colonia de nadie, y mantendrá su lucha por la independencia.

Tras rendir tributo al prócer Simón Bolívar, ante una estatua ubicada en el casco histórico de la ciudad, con motivo al aniversario 200 de la Batalla de Boyacá, Chávez ratificó la convicción del gobierno del presidente, Nicolás Maduro, de resistir y vencer.

Con el paso del tiempo, la lucha por la soberanía se mantiene, dijo el diplomático, y recordó que el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, retomó las ideas del Padre Libertador, como también se le conoce a Bolívar.

Los imperialistas no pudieron con Cuba, ni con Nicaragua, y con nosotros tampoco podrán, y recalcó el embajador de Venezuela que no serán colonia de nadie, y ningún imperio los intimidará, sentenció Chávez.

