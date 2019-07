Vanguardia Nacional empresa de servicios de Cienfuegos

Cienfuegos, Cuba. – El colectivo de la Empresa de Servicios Técnicos en Defectoscopía y Soldadura, en Cienfuegos, obtuvo la bandera de Vanguardia Nacional y el diploma Por las sendas del triunfo.

Ambos reconocimientos conferidos por la Central de Trabajadores y el Sindicato de la Construcción, avalan los resultados favorables alcanzados en los últimos años en la solución de problemáticas en las entidades del sector en todo el país.

Además, mantiene elevados indicadores de eficiencia y recurre a estrategias para contrarrestar las medidas agresivas del Título III de la Ley Helms-Burton encaminadas a buscar soluciones a los problemas que se presentan.

El colectivo de la Empresa de Servicios Técnicos, en Cienfueos, compuesto por más de medio centenar de especialistas y técnicos, está presente en importantes obras constructivas del país, afirmó el ingeniero Pablo Font, director de la entidad.

