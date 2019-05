Valdés Mesa intercambia con presidente de Sudáfrica

Pretoria, Sudáfrica. – El presidente sudafricano, Cyril Ramafosa, saludó este sábado al primer vicepresidente cubano, Salvador Valdés Mesa, quien en nombre del Gobierno y el pueblo de la Isla asistió a su toma posesión en Pretoria.

En alusión a ese momento, el vicemandatario cubano expresó a través de su cuenta en la red social Twitter que la amistad entre Cuba y Sudáfrica tiene raíces muy profundas.

Durante la jornada previa, Salvador Valdés Mesa sostuvo un fraternal intercambio también con Eis Magashule, secretario general del Congreso Nacional Africano, entre otras actividades.

La gira por varios países del continente africano del Primer Vicepresidente de la Isla coincidió con la celebración este sábado de mayo del Día de África y con el Aniversario 25 del establecimiento de las relaciones entre Cuba y Sudáfrica.

