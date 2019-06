Twitazo por el Día de la Infancia

Este 1ro de junio celebramos el Día Internacional de la Infancia y el Ministerio de Educación organizó para este sábado un Twitazo y Foro Online, que resaltará la protección de los niños en Cuba.

Desde las 10 de la mañana hasta las 12 del día los internautas podrán intervenir en Facebook y Twitter con las etiquetas #Cuba, #InfanciaFelizCuba #CubaMINED, #SomosContinuidad, #SomosCuba, # NoALaLeyHelmsBurton y # NoALaLeyGarrote.

Desde la página de Facebook del Ministerio de Educación, el Foro On Line Cuba tiene una infancia feliz demostrará las garantías para la vida de los niños, gracias a la Revolución y los logros en la enseñanza.

Con la operación en las redes sociales este sábado, nuestro país reafirma la esmerada atención a los pequeños y advierte que todos tienen derecho a la salud y educación gratuitas y a la protección.

