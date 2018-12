Turismo y ferrocarril en la mirada parlamentaria

La Habana, Cuba. – De manera paulatina continúa en crecimiento de arribo de visitantes extranjeros a Cuba, informó Manuel Marreo Ministro del Turismo al intervenir en la Comisión de Atención a los Servicios de la Asamblea Nacional.

Con la presencia de Esteban Lazo Hernández, presidente del Parlamento, el titular informó que al cierre de año se completarán los 4 millones 750 mil turistas y destacò que la calidad de los servicios mejora según encuestas.

Tambièn en la Comisión parlamentaria, el director general de la Unión de Ferrocarriles, Eduardo Hernández, informó los resultados de la fiscalización y control al ferrocarril, tanto de carga como de pasajero, y destacó el proceso inversionista que se lleva a cabo en el sector.

Asimismo destacò algunos problemas subjetivos de trabajadores y funcionarios que impiden el buen funcionamiento en los trenes.

