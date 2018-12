Tres fallecidos en accidente de tránsito en Mayarí

Un ómnibus que cubría la ruta entre La Habana y Mayarí se volcó en la madrugada de hoy en la zona de Los Amarillos, cerca del municipio holguinero, provocando la muerte de 3 personas, mientras otras 30 se encuentran recibiendo atención médica y recuperándose de sus lesiones.

En el accidente perecieron los ciudadanos Diosmaris Mosqueda Castillo, de 48 años y vecino de Guayabo; Eulalia Sánchez Herrera, de 52 años, del Reparto Juan George Soto; y Ángel Merencio Rondón, de Pueblo Nuevo, en Holguín.

En el lugar del suceso se presentaron inmediatamente las principales autoridades políticas y gubernamentales del territorio, donde además la Policía Nacional Revolucionaria investiga las causas del hecho.

Testigos del accidente dicen que el ómnibus 1183 intentó esquivar a un ciclista y salió fuera de la vía, provocando el volteo del mismo.

