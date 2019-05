Tren Habana-Holguín regresa

El tren de pasajeros Habana- Holguín, que no circula desde el año 2006, volverá a hacerlo a partir del segundo semestre de este año, con salidas cada tres días.

La formación estará compuesta por 12 modernos coches de fabricación china, de gran confort, servicio de cafetería y otras comodidades, de acuerdo con un reportaje publicado este lunes en el diario Granma.

Tendrá capacidad para transportar 720 viajeros hacia diferentes destinos a lo largo del ferrocarril central, además está previsto que el viaje se realice en 13 horas, con paradas en Jaruco, Matanzas, Colón, Santa Clara, Guayos, Ciego de Ávila, Camagüey, Las Tunas y Cacocum.

El proyecto forma parte del Programa de Recuperación y Desarrollo del Ferrocarril en Cuba, programa que comprende también la modernización de los trenes de circulación nacional, de Guantánamo y Granma, con igual frecuencia, y Santiago de Cuba, en días alternos.

