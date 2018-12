Trabajadores de industrias en conferencia sindical

Para septiembre del 2019 está convocada la II Conferencia del Sindicato Nacional de Industrias, proceso ya iniciado en los colectivos laborales.

Arturo Rodríguez, Secretario General de la organización, señaló que existe una participación activa para el cónclave de trabajadores de las ramas Ligera, Sidero-Mecánica, Electrónica, Química, Industrias Locales y no estatales afines a la actividad.

Añadió que el proceso hacia la II Conferencia del Sindicato Nacional de Industrias implementará junto al Ministerio del sector y las organizaciones superiores de dirección, la conceptualización del modelo económico en los colectivos.

Con ese espíritu, dijo, se realizarán todas las asambleas de las secciones sindicales, las conferencias municipales y provinciales en las que se dará respuesta a los planteamientos de los afiliados.

