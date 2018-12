Suspenden transportación marítima en el Golfo de Batabanó

Debido a las condiciones hidrometeorológicas adversas en el Golfo de Batabanó, que afectan la seguridad en los puertos de Batabanó, Gerona y Cayo Largo del Sur, se decidió suspender la transportación marítima de pasajeros y carga entre estos puertos, a partir de las 00 horas de mañana 27 de diciembre, hasta tanto no mejoren las mismas.

La Empresa Viajero comenzó el procedimiento aprobado para estos casos, y mantiene comunicación estrecha con los pasajeros anotados en las listas de espera y con reservaciones; se informará el restablecimiento de estos servicios a la población.

Cuando se restablezca la transportación, serán atendidos priorizadamente los pasajeros que no pudieron recibir el servicio durante los días de suspensión.

Los que no deseen viajar tendrán derecho al reintegro del ciento por ciento del valor del pasaje hasta 15 días posteriores al restablecimiento de los viajes.

