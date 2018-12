Simposio en homenaje a Calixto García

El Primer Simposio Nacional sobre el pensamiento y la acción de Calixto García Íñiguez, se desarrolla desde este martes y hasta el jueves en la ciudad de Holguín, con motivo del aniversario 120 del fallecimiento del insigne patriota.

La urbe oriental, cuna del jefe independentista, acoge durante el encuentro a investigadores de distintas partes de Cuba, incluidos premios nacionales de Historia.

Hirám Pérez Concepción, presidente de la Unión Nacional de Historiadores en la provincia, destacó que para los holguineros la figura de Calixto es venerable, y eso queda demostrado con las plazas, escuelas y calles que llevan su nombre.

En el Simposio se presentarán 17 ponencias inspiradas en las diversas facetas del general mambí, y se espera la próxima publicación de un libro que compila varios artículos sobre Calixto García, quien falleció el 11 de diciembre de 1898.

