Sideromecánica avileña se suma a programa de energía renovable

Ciego de Ávila, Cuba.- Trabajadores de la sideromecánica de Ciego de Ávila aportan al programa nacional de uso de las fuentes renovables de energía con la elaboración de toda la estructura metálica que lleva la mini hidroeléctrica que se construye en la presa Alacranes, de Villa Clara.

El colectivo avileño, perteneciente a la Empresa Mecánica de Transformado del Acero, produce vigas y columnas de acero , considerado el tercero de Cuba en capacidad de almacenamiento.

El director de producción de esa Unidad Empresarial de Base, Edel Toledo informó que actualmente una brigada de la entidad instala en la central termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, de Holguín, los conductos de fibra de vidrio que fabricaron para los sistemas de enfriamiento.

En la instalación también estamos produciendo tejas traslúcidas para favorecer la iluminación natural en la central termoeléctrica Antonio Guiteras, puntualizó Toledo.

