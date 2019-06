Sesiona reunión plenaria del Consejo Nacional de la FEU

Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, y vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, asistió a la sesión plenaria y final del Consejo Nacional de la Federación Estudiantil Universitaria, FEU.

Al General Antonio Maceo y al Comandante Ernesto Guevara, en la fecha natal de esos dos colosos de la Historia, rinden homenaje los integrantes del máximo órgano de dirección de la FEU entre congresos, en este último día de encuentro y debates.

La reunión tiene como principales objetivos evaluar el desempeño y resultados de la organización de masas más antigua del país en el curso escolar que termina, y definir las prioridades del quehacer para el año académico venidero.

Con sede en el Centro de Convenciones de Cojímar, en el centro del análisis está el cumplimiento de los acuerdos del IX Congreso de la FEU, celebrado el pasado año.

