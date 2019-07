Sesiona Coloquio Sindical Internacional del Azúcar y las Bebidas (+Fotos)

Con la participación de delegados de Bélgica, Honduras, El Salvador, Bolivia, Perú, Colombia y Cuba sesiona en Santa Clara el Coloquio Sindical Internacional del Sector del Azúcar y las Bebidas, el cual se extenderá hasta el día 11.

El encuentro tiene como objetivo intercambiar experiencias y desarrollar estrategias regionales e internacionales sobre el trabajo político en común, la importancia de la economía nacional y la solidaridad con la mayor de las Antillas.

Rosario Rodríguez, jefa del Departamento de Relaciones Internacionales de la Central de Trabajadores de Cuba, dio la bienvenida a los participantes con un saludo revolucionario y solidario.

El evento incluye presentaciones de los sectores de cada uno de los participantes, los convenios y construcciones conjuntas para el avance del sindicalismo, amenazado por la arremetida de las políticas neoliberales en la región.

