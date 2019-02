Se preparan delegados de Las Tunas a Congreso obrero

Un seminario-taller acerca del delito, la corrupción y las ilegalidades, reunió en Las Tunas a dirigentes sindicales y delegados al XXI Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba.

El encuentro ayuda a profundizar en cómo desde la labor sindical se pueden prevenir esos hechos en los centros laborales, lo cual permitirá en la cita obrera el aporte enriquecedor durante los debates que se generen sobre el tema.

La delegada directa, Deysi Zayas Rodríguez, valoró lo positivo de la preparación en la provincia, que ya incluyó el intercambio con los organismos y cuadros sindicales, en cuanto a respuestas y posibles soluciones a planteamientos de los trabajadores.

Como representante de la Educación, considera entre las principales preocupaciones del sector las referidas al sistema emulativo de los docentes, y a la atención y estimulación en los colectivos.

