Santiago de Cuba concluye el año con unas 500 obras terminadas

Santiago de Cuba. – Durante el año 2017 se han concluido en Santiago de Cuba unas quinientas obras de impacto social y beneficio popular, aseveró a la prensa Lázaro Expósito, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la provincia santiaguera.

Agregó también que pese a las dificultades materiales, el territorio cumplirá su plan anual de viviendas de más de 2 mil 200 casas levantadas por diferentes modalidades constructivas.

En el intercambio, donde participó Beatriz Jhonson, presidenta del Gobierno en Santiago de Cuba, Lázaro Expósito expresó que los santiagueros no descansarán en los trabajos por elevar la calidad de vida del pueblo.

Por último a nombre del Partido y Gobierno envió una felicitación a los santiagueros por ser protagonistas de todo lo realizado durante al año que concluye y de las muchas tareas que enfrentarán en el dos mil dieciocho.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.