Sancti Spíritus de fiesta por sus 505 años

Sancti Spíritus, Cuba. – Con una Sesión Solemne de la Asamblea Municipal del Poder Popular se se celebrarán hoy los 505 años de la fundación de la Villa de Sancti Spíritus.

Los delegados al órgano gubernamental, reunidos en el Teatro Principal, reconocerán los resultados y esfuerzos de los pobladores de la antigua ciudad, la cuarta erigida por los colonizadores españoles en Cuba.

La jornada en ocasión de la efeméride, iniciada el pasado 31 de mayo, ofreció a la población exposiciones, el Festival de Teatro La cuarta Villa, premiación de los concursos de la Ciudad y el Coloquio de la Cultura Espirituana, entre otras opciones.

Según historiadores, el 4 de junio de 1514, los colonizadores encabezados por Diego Velázquez asistieron a la misa fundacional de la que se llamó Villa del Espíritus Santo.

