Rinden homenaje al padre de la patria en Santiago de Cuba

Santiago de Cuba, Cuba.- Pobladores y autoridades de Santiago de Cuba rindieron este domingo el merecido homenaje a Carlos Manuel de Céspedes, Padre de la Patria, en el cementerio patrimonial Santa Ifigenia de la capital santiaguera.

En sencillo acto de recordación ante su tumba monumento, fue depositada una ofrenda floral a nombre del pueblo de Cuba mientras que integrantes de la compañía de ceremonia realiza hoy la guardia de honor donde reposan los restos del insigne patriota.

También como parte de las actividades por el Día de los Padres, pobladores de la ciudad oriental colocan flores junto al monolito donde se atesoran las cenizas del líder histórico Fidel Castro Ruz en la necrópolis santiaguera.

En este 3erdomingo de junio, la Asociación de Combatientes, junto a integrantes de las organizaciones políticas y de masas de Santiago de Cuba visitan a padres de mártires de la Patria.

