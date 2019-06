Rinden homenaje a jóvenes asesinados por dictadura de Batista (+Fotos)

El asesinato de los jóvenes Josué País, Salvador Pascual y Floro Bistel fue recordado hoy domingo en Santiago de Cuba al cumplirse el aniversario 62 del horrendo crimen perpetrado por tropas de la tiranía batistiana.

En el acto político cultural de recordación, fue depositada una ofrenda floral a nombre del pueblo santiaguero en la intersección de las calles Paseo Martí y Avenida Crombet, donde cayeron los valerosos combatientes.

Yudiht Rodríguez, miembro del Buró del Partido en Santiago de Cuba, al pronunciar las palabras centrales, resaltó que si esos tres jóvenes revolucionarios se enfrentaron a la tiranía, hoy las nuevas generaciones podrán enfrentarse a las maniobras del imperealismo yanqui.

En la actividad, las máximas autoridades del Partido y Gobierno en la provincia entregaron el carné del Partido a un grupo de trabajadores santiagueros.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.