Revisa Díaz-Canel proyecto de revitalización del ferrocarril

La Habana, Cuba. – El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel, evaluó, este miércoles, el proyecto nacional para la modernización del transporte de carga y de pasajeros por la vía férrea.

Díaz-Canel llamó a evitar indisciplinas como la impuntualidad y apostó por impulsar la transportación de carga por los ferrocarriles; en tanto, el ministro del Transporte, Eduardo Rodríguez, señaló que se trabaja para perfeccionar ese servicio, el cual cuenta ya con 80 nuevos coches en toda la Isla.

La reparación de varias estaciones en el país, la adquisición de nuevos equipos, la reparación de locomotoras, vagones y vías férreas forman parte del plan nacional, indicó el titular.

Añadió el ministro cubano del Transporte que en el primer semestre del presente año se transportaron 42 mil personas más que en igual etapa anterior.

