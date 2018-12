Rememoran en Matanzas la cena de Fidel con cenagueros (Fotos)

Matanzas, Cuba. – Los vecinos de la Ciénaga de Zapata, y en especial los pobladores del batey Soplillar, rememorarán con diversas actividades la cena de los carboneros a la que asistió el líder de la Revolución Fidel Castro Ruz.

Ese suceso aconteció hace 59 años, en Matanzas, cuando el Comandante en Jefe viajó al lugar y se reunió junto a las chozas del caserío para compartir la Nochebuena rodeado de campesinos.

Para evocar aquel histórico encuentro se extenderán por la Ciénaga de Zapata las peñas de trovadores y de música campesina, entre otras propuestas culturales y recreativas, dedicadas a la efeméride y el Triunfo de Enero.

Aquel 24 de diciembre Fidel prometió transformar la vida de esos parajes y un día regresó para defender junto al pueblo la naciente Revolución ante la invasión mercenaria; hoy se consolida esa obra y los cenagueros honran a su líder.

