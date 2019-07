Rememora Presidente de Angola apoyo cubano a su país

El presidente de Angola, João Lourenzo, rememoró la etapa independentista de su nación y el apoyo de Cuba durante un encuentro con combatientes internacionalistas del país caribeño.

El mandatario africano destacó la eterna gratitud de su pueblo hacia la isla y reconoció la consagración de los combatientes cubanos y angolanos que defendieron la libertad, según publica el diario Granma.

El escrito recuerda también las palabras de Lourenzo al recibir recientemente la Orden José Martí, la más alta condecoración de la República de Cuba, cuando dijo que ambos pueblos se unieron en una alianza indestructible.

A través de la Operación Carlota Cuba respondió a la solicitud de ayuda del líder histórico del Movimiento para la Liberación de Angola, Agostinho Neto, ante la agresión del régimen del apartheid sudafricano y sus aliados para impedir la independencia de la nación africana.

