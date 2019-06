Regresa a La Habana tren en fase de prueba

Bayamo, Cuba. – Este domingo regresa de Bayamo hacia La Habana la nueva formación ferroviaria de equipos adquiridos por Cuba en China, para restablecer las rutas desde esta capital hacia Guantánamo, Santiago de Cuba, Holguín y Granma.

Especialista cubanos y de la República Popular China, viajaron desde el 6de junio hacia esos territorios orientales para comprobar el estado de las vías, las terminales y otros aspectos que garanticen cumplir los itinerarios y la calidad del servicio a bordo.

La dirección de los ferrocarriles determinó que, sin tener que pagar el pasaje y desde la terminal ferroviara de Bayamo, 140 personas acompañen en su retorno a La Habana al grupo de trabajo que asume la prueba del nuevo tren.

La próxima apertura de ese servicio en el oriente cubano forma parte de los programas de nuestro Estado para mejorar la transportación de pasajeros.

