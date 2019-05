Registro Cubano de Buques aspira a liderazgo en Latinoamérica y el Caribe

El Registro Cubano de Buques aspira a ocupar el liderazgo como sociedad clasificadora en Latinoamérica y el Caribe según afirmó su director general, José Carlos Ramírez, en la reunión del Consejo de la Asociación Internacional de Órganos para la Supervisión Técnica y Clasificación de Buques, de la cual Cuba es sede por primera vez.

El Registro Cubano de Buques, como sociedad clasificadora, atiende las esferas de la economía y realiza servicios de inspección y clasificación de buques y embarcaciones.

Además, presta servicios de inspección y de evaluación de la conformidad industrial, de revisión de proyectos y de consultoría y asesoramientos de Sistemas de Gestión, principalmente en la industria del turismo.

El directivo comentó que pretenden convertirse en una sociedad clasificadora líder en América Latina y el Caribe, y desempeñar un mayor papel en la importación de productos con calidad.

