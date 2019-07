Registra Granma avances económicos y sociales

Bayamo, Granma. – El municipio de Bayamo, escenario del acto central nacional por la gesta del 26 de Julio, llega a la fecha con una tasa de mortalidad infantil de 3,3 por cada mil niños nacidos vivos y en cero la materna, se destacó en el acto municipal por el Día de la Rebeldía Nacional.

Yanaisi Capó, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en Bayamo, dijo que arriban a la efeméride con la ampliación de las redes públicas de acceso a Internet, aumento de sitios Wifi, más de 2 mil nuevos servicios de telefonía fija y la instalación de una radio base 4G para la telefon;ia celular.

También se entregaron subsidios por más de 35 millones de pesos, y ya se aprecian los beneficios para rehabilitar el acueducto de Bayamo.

En el acto municipal por el 26 de Julio en el Consejo Popular Rosa La Bayamesa, estuvieron presentes el Comandante de la Revolución Guillermo García, y las máximas autoridades de Granma que entregaron estímulos a organismos, empresas y dirigentes de base del Poder Popular.

