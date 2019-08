Recuerdan en Sancti Spíritus a mártires del Alzamiento de La Llorona

Sancti Spíritus, Cuba. – Una representación del pueblo espirituano asistió al monumento que perpetúa la memoria del llamado Alzamiento de La Llorona, para rendir homenaje a 8 jóvenes masacrados hace 62 años, por fuerzas del ejército de Fulgencio Batista.

Combatientes del Ejército Rebelde depositaron una ofrenda floral en nombre de los cabaiguanenses, por los hechos ocurridos en agosto de 1957 en la finca La Llorona.

En aquellos días, Cabaiguán tembló de rabia y lloró la pérdida de Beremundo Paz, Dionisio Rodríguez, Horacio González, Isidro González, Manuel Brito, Manuel González, Sergio Espinosa y Vitalino Calero.

Las jornadas de lucha revolucionaria que sucedieron al asesinato de Frank País en las calles de Santiago de Cuba, tuvieron su repercusión en Cabaiguán, al recibir la orden del Movimiento 26 de Julio de decretar una huelga general.

