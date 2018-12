Recuerda Cuba el regreso de los Cinco

Cuba recuerda el regreso el 17 de diciembre de 2014, de los cinco luchadores antiterroristas presos injustamente en cárceles de Estados Unidos, como vaticinó el líder Fidel Castro Ruz cuando expresó en un memorable discurso: ¡Volverán!.

En una tribuna abierta de la Revolución, en el municipio Cotorro, de La Habana, Fidel Castro pronunció la frase alegórica que se materializó luego de más de 10 años de una gran campaña de solidaridad dentro y fuera de la isla.

Fernando y René González, dos de los luchadores antiterroristas, lograron regresar a su Patria en febrero y marzo de 2014, respectivamente, mientras que la liberación de Gerardo Hernández, Ramón Labañino y Antonio Guerrero, ocurrió en diciembre.

La comunidad internacional conoció tal decisión ese día tras el anuncio simultáneo de los entonces presidentes cubano, Raúl Castro Ruz, y el estadounidense, Barack Obama.

