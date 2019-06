Recreación: tarea de todos

A defender la calidad en las actividades que se programan y acercarse con iniciativas a las instituciones culturales que pueden hacer mucho más en función de la recreación de las nuevas generaciones convocó en el IX Pleno del Comité Nacional de la UJC, en La Habana, el Ministro de Cultura, Alpidio Alonso.

En la cita, que debatió sobre la recreación en Cuba, el titular enfatizó que en el trascendental tema la sistematicidad, integración y diversidad son claves, y exhortó en apelar a la creatividad y talento que existe en cada comunidad.

Llamó a fomentar el uso culto del tiempo libre y realizar actividades asociadas al conocimiento de nuestra historia, y en sentido, dijo, los museos pueden generar atractivas propuestas.

En el Pleno juvenil, el titular insistiò en aprovechar las potenciales de los instructores de arte y el movimiento de artistas aficionados en función de la recreación.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.