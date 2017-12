Recordarán liberación de Palma Soriano

Santiago de Cuba. – Pobladores del municipio Palma Soriano, en Santiago de Cuba, rememorarán este 27 de diciembre el aniversario 59 de la liberación de la ciudad por tropas del Ejército Rebelde comandadas por Fidel.

Tras cinco jornadas de cruentos combates, un día como hoy, concluyó el asedio de fuerzas del Primer, Segundo y Tercer Frente Rebelde a la Ciudad de Cauto, acción que abrió las puertas de Santiago de Cuba donde se libraría la batalla final contra la dictadura.

Después de la toma de Palma Soriano, el Comandante en Jefe lanzó su histórica alocución al país, en la que ordenaba el avance de sus columnas, no aceptar acuerdos con el enemigo y preparar al pueblo para la Huelga General Revolucionaria ante la maniobra de golpe de estado en la capital.

El propio día 27 de diciembre, en esa ciudad, Fidel advertía: nadie podrá robarle al pueblo el saldo beneficioso de la Revolución.

