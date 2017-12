Reconocen logros del pueblo de Santiago de Cuba en 2017

Santiago de Cuba. – Las principales autoridades de Santiago de Cuba felicitaron este miércoles al pueblo, por su esfuerzo y resultados en el año, caracterizado por el trabajo creador, la unidad y fidelidad.

El reconocimiento se hizo público en el programa televisivo En línea contigo, donde Lázaro Expósito, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primer secretario en la provincia, dijo sentir orgullo por estar acompañado de un pueblo dispuesto a cumplir cualquier tarea.

Beatriz Johnson, miembro del Comité Central del partido Comunista de Cuba y presidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular, destacó el impacto social del movimiento Santiago arde, con obras construidas y rehabilitadas para la población.

Destacó la remodelación en varias instalaciones de los hospitales Ambrosio Grillo, el provincial Saturnino Lora, y el oncológico Conrado Benítez, en beneficio de la salud del pueblo.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.