Reconocen a cooperativistas de Cienfuegos

Cienfuegos, Cuba. – El integrante del Consejo de Estado y presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), Rafael Santiesteban Pozo, trasmitió una felicitación al movimiento cooperativo de Cienfuegos.

.En visita a la provincia, destacó su condición de Destacada en la emulación nacional por los resultados en el cumplimiento de los indicadores productivos, aunque, acotó, hay que seguir insistiendo en los incrementos para satisfacer las necesidades alimentarias de la población.

Subrayó Santiesteban Pozo, en Cienfuegos, que existe un amplio movimiento de emulación por el aniversario SESENTA de la promulgación de la Ley de Reforma Agraria, con tareas en comunidades rurales y organizaciones de base.

Potenciar la eficiencia en la producción y mantener el legado del Comandante en Jefe son objetivos del programa para celebrar el Día del Campesino, afirmó, así como fortalecer las estructuras.

