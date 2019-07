Reconocen a colectivo obrero de Granma

Bayamo, Cuba. – Los trabajadores de la Unidad Empresarial Apícola Batalla de Peralejo de Granma, recibieron laBandera de Vanguardia Nacional y dedican ese logro a la celebración en esa oriental provincia del acto nacional por el 26 de Julio.

Esa es la única cooperativa de la apicultura acreedora de esa categoría emulativa en Cuba y también del sector agropecuario en Granma, dijo al congratular a ese centro Néstor Hernández, secretario general del Sindicato Nacional Agropecuario y Forestal.

Hernández Martínez significó que la cooperativa Batalla de Peralejo, cría y comercializa abejas reinas, para los apicultores de Granma y otras provincias, mientras crea condiciones para exportarlas, y es ejemplo por sobrepasar sus producciones con eficiencia y calidad.

Los aportes de ese centro ubicado en El Dátil, Bayamo, fueron decisivos para que esa provincia impusiera el pasado año un record de más de mil 300 toneladas de miel de abejas.

