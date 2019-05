Reconocen a colectivo de la Estación Experimental del Tabaco

Pinar del Río, Cuba. – Ubicada en el municipio pinareño de San Juan y Martínez, meca del tabaco en Cuba, la Estación Experimental de ese cultivo resultó entre las que alcanzan la categoria de Vanguardia del Sindicato Agropecuario, Forestal y Tabacalero.

Dentro del sector también merecieron el galardón la Empresa de Transporte Agropecuario y la Unidad Básica de Producción Cooperativa Julián Alemán, donde cosechan la variedad de tabaco Virginia para la cigarrería.

Los investigadores de la Estación Experimental del Tabaco, en el pinareño municipio de San Juan y Martínez, incorporaron a los éxitos de ese centro Vanguardia, la tecnología para la obtención de capas verdes empleadas en la envoltura de los habanos.

El día del tabacalero que se festeja cada 29 de mayo, natalico del líder obrero Lázaro Peña, servirá de motivación en vueltabajo para homenajear a esos hombres y mujeres.

