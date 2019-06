Reciben en Parlamento cubano a Canciller de Sri Lanka

El canciller de la República Democrática Socialista de Sri Lanka, Vasantha Senanayake, quien se encuentra de visita en Cuba, fue recibido en el Parlamento de la Isla caribeña.

Hay lazos muy fuertes que unen a nuestras naciones, expresó la presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Yolanda Ferrer, durante la conversación efectuada en El Capitolio.

Ferrer explicó al visitante las características de los sistemas político y electoral cubanos, a propósito de la recién aprobada Constitución y del amplio e intenso proceso legislativo en que se encuentran inmersos los diputados cubanos.

También, agradeció el apoyo de Sri Lanka en la lucha contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a la mayor de Las Antillas desde hace más de medio siglo, al tiempo que destacó la colaboración existente entre Cuba y el país asiático.

