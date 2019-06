Reciben en la Asamblea Nacional a delegación estadounidense (+Fotos)

Una delegación de los Estados Unidos llegó a la sede institucional de la Asamblea Nacional del Poder Popular para conocer sobre el rol de las mujeres en el Parlamento y la sociedad cubana, a pocas horas de conocerse que la administración Trump restringirá, aún más, los viajes a Cuba.

El encuentro devino diálogo sobre la labor de las organizaciones de masas a nivel comunitario en la prevención de salud y la igualdad de derechos entre personas en la sociedad.

Durante el intercambio, en el que participaron funcionarias del Secretariado Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas, la delegación visitante se interesó por la labor legislativa.

La Doctora Janice Anderson, médico de familia en Pittsburgh, Pennsylvania, agradeció la oportunidad de conocer sobre los avances de Cuba en materia de salud y de equidad de género, y expresó su respeto por los logros de la Revolución.

