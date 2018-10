Recibe Eusebio Leal orden nacional al mérito de la república de Paraguay

Por ser impulsor del conocimiento histórico de los pueblos de Nuestra América, y promotor del acercamiento cultural entre la República de Paraguay y Cuba, le fue entregada este jueves al doctor Eusebio Leal Spengler, la Orden Nacional al Mérito en el Grado de “Gran Oficial”.

En la ceremonia, que tuvo lugar en el Museo de la Ciudad de La Habana, la República de Paraguay concedió su más alta condecoración al historiador de La Habana, como muestra de gratitud nacional.

Bernardino Cano, embajador de esa nación en Cuba, se dirigió a los presentes y al Doctor Eusebio de quien resaltó su capacidad de hombre autodidacta, intelectual, político.

Por su parte, Leal Spengler, después de agradecer el alto honor concedido, recordó la importancia del contexto histórico de dicho acto al restar pocos días para que la Patria conmemore el aniversario 150 del Grito de Yara.

