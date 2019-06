Recibe Canciller interino al copresidente de Iniciativa Cuba (+Fotos)

El ministro interino de Relaciones Exteriores, Marcelino Medina, recibió al copresidente de la entidad británica Iniciativa Cuba, Lord David Triesman, quien preside una delegación de empresarios británicos de diferentes sectores.

Durante el cordial encuentro, ambas partes destacaron el buen estado de las relaciones bilaterales, y coincidieron en la posibilidad de ampliar los vínculos económico-comerciales y la cooperación, informó el portal noticioso CubaMinrex.

La parte cubana expresó su aprecio por el rol que ha desempeñado Iniciativa Cuba en favor del fortalecimiento de los vínculos bilaterales, particularmente en la promoción del comercio y las inversiones.

Acompañaron al copresidente de la entidad británica Iniciativa Cuba, el Excelentísimo Señor Antony Stokes, embajador de Reino Unido en Cuba, y el Señor Chris Bennet, Coordinador de la Iniciativa Cuba.

