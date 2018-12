Recibe artemiseña Premio al Mérito Judicial (+Fotos)

A la jueza Maribel Lina Quintana Pérez del municipio de San Antonio de los Baños en Artemisa, le fue conferido el Premio al Mérito Judicial en reconocimiento a la eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia.

La presidenta del Tribunal Municipal Popular en la Villa del Humor, recibió el estímulo de manos de Rubén Remigio Ferro, presidente del órgano de justicia en el país, durante el acto nacional por el Aniversario 45.

El Tribunal Provincial en Artemisa, reconoce en Maribel Quintana un ejemplo para las nuevas generaciones de jueces, por su ética, esfuerzo y excelencia en el desempeño de la función judicial.

Como parte de las celebraciones por el Aniversario 45 del sistema de Tribunales Populares, en la provincia se distinguieron otros jueces y trabajadores con más de 10 años de labor a favor de una justicia efectiva y transparente.

