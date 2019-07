Rechaza Cuba medidas coercitivas de Estados Unidos

La Habana, Cuba. – El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel a través de la red social de Twitter denunció la creciente hostilidad y amenazas por parte del Secretario de Estado de los Estados Unidos, Michael Pompeo.

Hoteles y casas editoriales se encuentran entre las nuevas entidades cubanas sumadas a una lista unilateral elaborada por el Departamento de Estado como parte de su política de creciente hostilidad hacia la Isla.

Por su parte, el Canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, en la misma plataforma digital rechazó enérgicamente las nuevas medidas coercitivas unilaterales contra la Isla anunciadas por el Secretario de Estado de Estados Unidos, acciones que intentan impedir la cooperación médica internacional con naciones hermanas del Sur.

El diplomático agregó que Pompeo debe saber que el pueblo de Cuba respondará a sus calumnias con más firmeza y determinación.

