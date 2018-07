Realizó La Habana Asamblea IX Congreso de los CDR (+ Fotos)

La Asamblea Provincial IX Congreso de los Comités de Defensa de la Revolución, CDR, en La Habana se efectuó previo al trascendental evento de masas del país.

En la asamblea que sesionó en el teatro del Ministerio de Energía y Minas, presidida por Odalis Pérez Rodríguez,funcionaria del Comité Central, Yaquelin González López, miembro del Buro Provincial del Partido en la Habana, y Carlos Rafael Miranda Martínez, integrante del Comité Central y coordinador nacional de los CDR los delegados debatieron en como encausar el funcionamiento de la organización en los escenarios actuales e inspirados en el legado del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, quien creara los CDR el 28 de septiembre de 1960.

Algunas de las temáticas en la agenda del debate fueron el funcionamiento, el enfrentamiento a las indisciplinas sociales, el protagonismo juvenil, la vigilancia revolucionaria y el trabajo político e ideológico.

Trascendió que la política de cuadros es uno de los aspectos donde la capital muestra pasos de avances en comparación al anterior congreso, pues de 29 plazas vacantes que había en el 2013, hoy solo existen 10.

La Habana creció en la integración de los vecinos, lo que muestra el apoyo popular a la Revolución, en la actualidad los CDR cuentan con un millón 591 mil 926 miembros, cifra que representa el 93, 25 por ciento de la población mayor de 14 años .

El proceso orgánico IX Congreso realizado en los 15 municipio capitalinos permitió fortalecer las estructuras identificar las principales problemáticas y trabajar diferenciadamente en los 19 mil 792 CDR y las mil 840 zonas de la urbe.

En relación con el plan de donaciones voluntarias de sangre se destacó también que por más de cuatro años la provincia sobrecumple ese indicador.

En el encuentro los delegados coincidieron en la importancia de incentivar la recogida de materia prima en los barrios, los planes de la calle, el rescate de la historia y el enfrentamiento a las indisciplinas sociales.

El coordinador nacional de los CDR Carlos Rafael Miranda Martínez al realizar una intervención reconoció el arduo trabajo desarrollado por los cederistas capitalinos.

Los delegados a la Asamblea IX Congreso eligieron la nueva Dirección Provincial y ratificaron a Vladimir Sauri Bermúdez, como coordinador provincial en la capital.

También fue presentada la delegación capitalina de 55 delegados incluidos dos directos al IX Congreso de los CDR previsto a celebrarse los días 26, 27 y 28 de septiembre venidero en el Palacio de Convenciones de la Habana.

Presidieron también la Asamblea el secretariado nacional de los CDR y Tatiana Viera Hernández, vicepresidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular en la Habana.

