Reafirman en Cinco Palmas importancia de la unidad

Media Luna, Cuba. – Al evocarse en su aniversario 62 el reencuentro de Fidel y Raúl en Cinco Palmas, se ratificó la importancia de consolidar la unidad para mantener invicta la Revolución y vivo el legado del Comandante en Jefe.

En el acto político cultural por la efeméride, Yamilka Frías, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en Media Luna, refirió los peligros que enfrentaron los expedicionarios del yate Granma, y cómo con el apoyo de los campesinos un pequeño grupo, liderado por Fidel, salvó sus vidas y reinició la guerra por la definitiva liberación de Cuba.

La doctora Lilian Núñez, quien retornó de Brasil, ratificó la firme decisión de los colaboradores de la salud de cumplir nuevas misiones en Cuba y en cualquier nación que solicite sus servicios.

Junto a serranos asistentes al acto, estuvieron pioneros de Granma que realizaron una caminata desdeAlegría de Pío a Cinco Palmas.

