Ratifica Canciller cubano voluntad de fortalecer vínculos con cubanos en el exterior

La Habana, Cuba. – Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores ratificó la voluntad de Cuba de fortalecer los vínculos que se mantienen con los cubanos residentes en el exterior, en un mensaje publicado en su cuenta en twitter.

En la información sobre el inicio de la reunión anual de cónsules, que se celebra en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en La Habana, el Canciller cubano consignó que de conjunto evalúan las prioridades del trabajo consular y de la atención a los cubanos residentes en el exterior.

Confirmó, además, la voluntad de Cuba de continuar trabajando por el fortalecimiento de los vínculos de nuestros nacionales en el exterior.

Agregó que la diplomacia revolucionaria cubana, comprometida con el llamado hecho por el presidente Miguel Díaz-Canel, a pensar como país, va por más en estos 60 años de trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.